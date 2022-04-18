"Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эта позиция Динамо – это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины.

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Мой месседж один: есть вызов в национальную команду – 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм.

Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе – так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть ясно: есть вызов в сборную – прошу явиться. Если нет – как это ни досадно, придется Динамо вернуться в Украину, а мне – заменить динамовцев игроками из других клубов", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок с шотландцами в рамках полуфинала плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022 состоится 1 июня.

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