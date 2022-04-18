Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже девятнадцатая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



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16:55. Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик официально присоединился к Динамо, но есть важный нюанс.

16:50. Манор Соломон, который уже якобы одной ногой в Фулхеме, вернулся в лагерь Шахтера.

16:10. "Возможно из Зари вызовут не только Назарину": гендиректор луганцев – о скандале между Динамо и сборной Украины.

15:40. Петраков объявил график товарищеских матчей сборной Украины и рассказал, когда к команде присоединятся легионеры.

15:20. "Странам Европы следует прекратить покупку российских нефти и газа. Таким образом они инвестируют в войну, во все то насилие. Очень важно изолировать Россию от всего. Однажды это может случиться с вашей страной, никогда нельзя знать точно", – предостерегает Александр Зинченко в интервью британским СМИ.

14:50. Ультрас Динамо тоже не остались в стороне от ситуации в сборной, сделав жесткое заявление в адрес руководства киевского клуба.

14:15. Петраков не собирается мириться с позицией Динамо – наставник сборной Украины поставил в пример компромисс с Шахтером.