"В это тяжелое для нашей страны время мы расцениваем позорную позицию руководства Динамо как такую, которая наносит имиджевые потери киевскому клубу и противоречит интересам Украины.

Петраков не собирается мириться с позицией Динамо – наставник сборной Украины поставил в пример компромисс с Шахтером

На днях были утверждены обновленные даты стыковых матчей сборной Украины на чемпионат мира. Нет смысла повторять, что участие Украины в подобных мировых форумах – это престиж для страны, а в нынешних условиях еще и очередная отрада для нашего населения. Для широкой публики именно сборная Украины – это главная команда страны.

Впрочем, последнее заявление руководства Динамо вызывает удивление. Широкая масса столкнулась с ситуацией, когда владельцы Динамо поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного, прикрываясь регламентом ФИФА и мнением румынского наемника Луческу, который не может понять сути санкций против российского спорта.

В то время, когда сборная Украины имеет все шансы выйти на чемпионат мира, а ее главный тренер объявляет сборы, руководство Динамо убеждает, что товарищеские матчи, не имеющие никакого турнирного значения, значительно важнее подготовки сборной. Команда, которую считают народным достоянием, отказывается следовать интересам сборной Украины. Именно так это выглядит для широкой публики. И это происходит в то время, когда за Украиной следит весь мир! Несмотря на наше крайне негативное отношение к УАФ во главе со всеми до сих пор неосужденными Павелками и Костюченками, позорными натурализациями и футболом по паспортам, действия Динамо иначе как саботажем против сборной назвать трудно.

Игры с грандами европейского футбола, ради которых динамовцев и выпускали заграницу, похоже, не состоятся. Вместо Милана, Барселоны, Аякса и ПСЖ нам предлагают посмотреть матчи с Левски, Клужем и Аустрией. Тот же Галатасарай идет 14-м в чемпионате, а Айнтрахт – 10-м. Это и есть сверхважные соперники, из-за которых динамовцы не могут поехать в сборную уже сейчас. Есть еще наивные люди, которые думают, что Суркисы придерживаются своих обещаний. Также по нашей информации Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту – чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны", – говорится в заявлении ультас на их странице в социальной сети Facebook.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?