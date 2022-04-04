Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины, доволен дисквалификацией агрессоров из международных соревнований, в том числе и футбольных.

"Если брать за 100% весь мировой спорт, то где-то 90-95% отстранили полностью РФ и Беларусь от участия в соревнованиях. Это реальный удар по спорту этих стран.

Украина просила ФИФА исключить Россию из организации – Федерация встала на сторону агрессоров

Это для них удар, чтобы все понимали: если убивают наших граждан, женщин, детей, воинов, то спорт уже не вне политики. Полностью идет спортивный бойкот. Они нигде не участвуют.

В Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики. Мы всегда так жили и трудились. Но на сегодняшний день уже нет спорта вне политики, спорт в политике", – заявил Гутцайт в интервью Фактам , добавив, что все международные соревнования, которые планировались на территории России в 2022-2024 годах, уже перенесены в другие страны.

Напомним, команды и сборная РФ были исключены из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Но м еждународная федерация футбола отказалась выбрасывать Россию из своей организации.