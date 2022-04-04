"Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 90-95% відсторонили повністю РФ та Білорусь від участі у змаганнях. Це реальний удар по спорту цих країн.

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Це для них удар, щоб всі розуміли: якщо вбивають наших громадян, жінок, дітей, воїнів, то спорт вже не поза політикою. Повністю триває спортивний бойкот. Вони ніде не беруть участі.

В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою. Ми завжди так жили й працювали. Але на сьогодні вже немає спорту поза політикою, спорт у політиці", – заявив Гутцайт в інтерв'ю Фактам, додавши, що всі міжнародні змагання, які планувалися на території Росії у 2022-2024 роках, вже перенесені до інших країн.

Нагадаємо, команди та збірна РФ були виключені з турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. Натомість Міжнародна федерація футболу відмовилась викидати Росію зі своєї організації.

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