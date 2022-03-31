Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, получивший в 2019 году от террориста Владимира Путина так называемый "орден дружбы", занял мягкую позицию относительно Российского футбольного союза.

"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой.

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Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта. Исключение сборной России и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир", – заявил Инфантино после заседания.

Напомним, сегодня, 31 марта, в Катаре состоялся 72-й Конгресс ФИФА. Международная федерация футбола в разгар полномасштабной войны в Украине додумалась предоставить русскому языку статус официального, а вопрос исключения Российского футбольного союза даже не был на повестке дня.