Инфантино аргументировал, почему ФИФА не рассматривала исключение России
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, получивший в 2019 году от террориста Владимира Путина так называемый "орден дружбы", занял мягкую позицию относительно Российского футбольного союза.
"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не собираем людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой.
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Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта. Исключение сборной России и русских клубов не было легким решением. Оно коснулось людей, любящих футбол. Но для нас это было способом приблизить мир", – заявил Инфантино после заседания.
Напомним, сегодня, 31 марта, в Катаре состоялся 72-й Конгресс ФИФА. Международная федерация футбола в разгар полномасштабной войны в Украине додумалась предоставить русскому языку статус официального, а вопрос исключения Российского футбольного союза даже не был на повестке дня.
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