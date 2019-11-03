Реал сенсационно не смог одолеть Бетис и сравнялся по очкам с Барселоной

В матче 12-го тура Примеры Реал расписал ничью со скромным Бетисом (0:0).

В 12-м туре Примеры Реал мог продолжить свой победный путь после уверенной победы над Леганесом, а также воспользоваться сенсационным поражением Барселоны и единолично возглавить турнирную таблицу. Зидан выставил сильнейший состав, Одриосола, Диас и Мориано ожидаемо остались вне заявки, а Бэйл и Васкес не тренировались с командой всю прошлую неделю, поэтому также не принимали участия в сегодняшнем матче. Зидан выставил Азара, Бензема и Родриго в атакующую линию, которые классно сыграли в матче против Леганес. В сравнении с последним матчем Мэнди и Модрич вышли вместо Марсело и Вальверде с первых минут.

Команды активно начали, играя практически без центра поля. Домашние трибуны гнали "сливочных" вперед, первый опасный эпизод произошел уже на 7-й минуте – Бензема пробивал с линии штрафной после остроумного пропускания Модрича, но кипер Бетиса перевел на угловой. Уже через минуту Азар открыл счет! Впрочем, на повторе оказалось, что бельгиец находился в офсайде – арбитр отменил взятие ворот. Качественно выделялся Кроос, который сыграл великолепный матч против Леганеса, и в начале сегодняшней встречи был самым острым в составе Реала. На 17-й минуте немец взялся пробивать перспективный штрафной: сильно, но немного не точно – выше.

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Бетис ответил ударом Фекира в дальний угол – было близко, но мяч закрутился в обратную от ворот сторону. В середине тайма игра не ​​то, чтобы выровнялась, но "зелено-белые" отвели мяч от своей штрафной и цеплялись за стандарты у ворот Куртуа, который не слишком надежно играл на выходе. В одном из эпизодов Гуардадо пробил после неудачного выхода голкипера, мяч срекошетил от защитника и пролетел рядом со штангой. Под конец тайма защиту Бетиса начал давать трещины, но "сливочные" этих воспользоваться не смогли. Бензема грудью сбросил на Рамоза, который в касание расстреливал голкипера в упор, но попал именно в последнего. Бил и сам Бензема, но его удар из-за штрафной не принес трудностей для Роблеса – 0:0 после первого тайма.

Первый опасный момент после перерыва возник у ворот Куртуа. Бетис разогнал классную контратаку, в штрафной гости потеряли мяч, но и мадридцы не смогли его выбить – Карвахаль просто положил мяч в ноги Каналеса, но у того удар не получился. Уже через минуту Морено на силу пробил с угла штрафного – Куртуа отбил недалеко, подстраховали партнеры. Реал ответил ударом со штрафного от Каземиро – далеко от правой штанги. Команде Зидана заметно не хватало слаженности в финальной стадии.

Не все игроки успевали за быстрыми передвижениями Азара и Родриго, которые, к слову, создали один из самых острых моментов во втором тайме – бельгиец сместился с фланга и отдал в центр штрафной, Родриго опередил защитника и пробил из-под другого, но попал лишь во внешнюю сторону сетки. Позже Азар после передачи Крооса оставил мяч Мэнди, который чудом избежал офсайда и вышел один на один с Роблесом – никто и ничего не мешало защитнику мадридцев, кроме, разве что, навыков форварда; мимо ворот. Выход Винисиуса немного освежил атакующую линию, но ничего принципиально не изменил. Бетис организовано играл в защите, а Реалу не хватало тонкости в передачах. Винисиус привычно много тянул мяч, но так же привычно не понимал, в какой момент его надо отдать; просил пенальти после сольного прохода в штрафную – арбитр не отреагировал.

Бетис под конец поединка начал "сдавать", не успевая перекрывать свободные зоны вблизи ворот, а Мадрид все чаще "взрывался". Но, казалось, хозяева думали, что собственными силами им не справиться, время от времени апеллируя к арбитру. Так было и в случае с прострелом Бензема – Карим попал в руку защитнику, арбитр дал играть и в контратаке Фекир едва не наказал мадридцев (спас Куртуа). А VAR не увидел нарушения правил со стороны защитника. Зидан упорно не хотел менять рисунок игры, хотя шестнадцатая команда Примеры оказывала огромное сопротивление одному из лидеров чемпионата, а в конце матча иногда даже спокойно контролировала мяч на чужой половине поля. Команды обменивались полумоментами, среди них отличался момент Винисиуса, который не смог переиграть голкипера в ближнем бою.

Компенсированные минуты прошли полностью под штурм Реала в чужой штрафной. Бетис отбивался всеми силами, не боясь бежать в эпизодические контратаки. В конце концов, у "сливочных" не оказалось никого, кто бы сумел вырвать победу для хозяев. Реал теряет прекрасную возможность возглавить турнирную таблицу, а Барселона, несмотря на неожиданное поражение от Леванте, осталась на верхушке (у команд равное количество очков – 22). Бетису эта ничья позволила несколько отдалиться от зоны вылета.