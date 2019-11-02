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Зидан категорически опроверг слухи о разделении игроков Реала на основных и дублеров

14:27 16 Читати українською
Зидан категорически опроверг слухи о разделении игроков Реала на основных и дублеров
Зинедин Зидан / Сайт Реала

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о критериях, которые влияют на выбор стартового состава команды.

 

"Есть игроки, которые сейчас лучше или хуже. У меня нет "плана А"или "плана Б". Каждые три дня мне приходится оставлять на скамейке качественных игроков, но я рассчитываю на всех.

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Это то, что беспокоит меня больше всего. Стараюсь выбирать лучших, но это всегда может измениться. Мне не нравится, когда говорят, что у меня есть "состав А" и "состав Б". Это неправда", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, сегодня (2 ноября) Реал сыграет с Бетисом в рамках 12 тура Ли Лиги. Сейчас мадридцы занимают второе место чемпионата, уступая Барселоне один пункт.

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Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Бетис Реал Мадрид Реал Мадрид
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