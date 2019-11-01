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Барселона сенсационно проиграла Леванте – тройной шок за семь минут с мадридским катом

1 ноября 18:57 170 Читати українською
Барселона сенсационно проиграла Леванте – тройной шок за семь минут с мадридским катом
Месси забил с пенальти

Барселона проиграла Леванте (1: 3) в выездном поединке 12 тура чемпионата Испании. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Лионель Месси 38’
38’ Лионель Месси
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

Матч, как и онлайн-трансляция Леванте – Барселона, начался в 17:00 по киевскому времени. Барселона выходила на поле Сьюдад де Валенсия в статусе лидера Примеры, опережая мадридский Реал на один балл. Эрнесто Вальверде оставил на скамейке запасных Серхио Бускетса и Ансуи Фати, которые играли против Вальядолида с первых минут. Опытного испанского хавбека заменил Артуро Видаль, а сенсационную звездочку Примеры – Антуан Гризманн. Последний вернулся в основу, сформировав вместе с Суаресом и Месси атакующие триденте MSG.

Леванте – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – возвращение MSG с первой жертвой Видаля

Первый пожар у ворот Айтора возник на 6-й минуте, когда Суарес пробил из-за пределов штрафной после передачи Фрэнки Де Йонга, но голкипер Леванте уверенно зафиксировал мяч в собственных руках. Уже вскоре уругваец стал жертвой курьезного фейла канарского рефери Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Артур сбил с ног защитника "лягушат", а желтый свет перед собой увидел Луисито. Лишь вмешательство VAR позволило разобраться в эпизоде ​​– желтую переадресовали бразильцу.

После стартового доминирования Барсы, которое в основном сопровождалось контролем, а не моментами, инициативу перехватили хозяева. Клеману Лангле за короткий период дважды пришлось спасать "кулес" от пропущенного гола в отчаянном подкате. Сначала француз заблокировал выстрел Кампаньи с близкого расстояния, а затем перехватил опасную передачу с правого фланга – "Команданте" Моралес был готов замыкать на дальней.

Каталонцы отвечали остротой от Гризманна, которому не хватало точности в завершающей стадии. Француз, классно комбинируя с Семеду, расстреливал боковую сетку, опасно подавал, а на 30-й минуте потерял супершанс. Получив роскошный пас от Месси, "Маленький принц" проник в штрафную, избавился от опеки защитника и пробил в опорную Айтора.

Несмотря на потерянный супершанс Антуан серьезно поспособствовал назначению пенальти в ворота Леванте, хитро пропустив сферу после разрезной передачи Артура на Семеду. Португалец проскочил Мелеро, а тот сбил защитника Барселоны в собственной штрафной. Незаметный Месси хладнокровно реализовал удар с "отметки" – он забивает в четвертом матче Примеры подряд. Как выяснилось, в зародыше атаки Гризманн находился в офсайде, однако VAR пропустил скандальный эпизод.

Перед свистком на перерыв аргентинец мог оформить дубль, но не сумел протолкнуть мяч мимо Айтора примерно с трех метров. Команда Вальверде в итоге минимально выиграла первый тайм, но понесла весомую потерю – травмированного Суареса на 41-й минуте заменил Перес.

Ближе к середине второго тайма "блаугранас" пережили двойной шок. На 60-й минуте Кампанья сравнял счет прицельным ударом метров с 13-ти. Голевая атака хозяев началась с неаккуратного выноса Пике. Видаль проиграл борьбу на втором этаже, после чего Кампанью мгновенно вывели на убойную позицию. Не прошло и двух минут, как воспитанник Реала Борха Майорал вывел хозяев вперед. Кампанья на этот раз отличился ассистом. 22-летний форвард без раздумий влупил с линии штрафной в правый от тер Штегена угол. Экстаз на Сьюдад де Валенсия! Но и это еще не конец каталонского ужаса.

У подопечных Пако Лопеса залетало практически все. Автором третьего взятия ворот тер Штегена за каких-то семь минут стал Радойя. Сербский хавбек оказался первым на мяче после подачи со штрафного и не без помощи рикошета поразил ближнюю "шестерку". Фантастика! Барса побежала отыгрываться, Месси на пару с Гризманном удалось пройти всю оборону хозяев, аргентинец, казалось, подарил надежду, но VAR зафиксировал офсайд у Гризманна. На этот раз видеоасистент не ошибся – гол Лео отменено.

Замены Вальверде не сработали – ни Бускетс, ни Фати кардинально не повлияли на картину игры. Леванте без особых проблем довел дело до сенсационной победы, хотя и не реализовал невероятный момент на последних минутах. Мелеро не попал в ворота, выйдя на свидание с тер Штегеном – 3:1.

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