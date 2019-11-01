Барселона сенсационно проиграла Леванте – тройной шок за семь минут с мадридским катом

Барселона проиграла Леванте (1: 3) в выездном поединке 12 тура чемпионата Испании. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Леванте – Барселона, начался в 17:00 по киевскому времени. Барселона выходила на поле Сьюдад де Валенсия в статусе лидера Примеры, опережая мадридский Реал на один балл. Эрнесто Вальверде оставил на скамейке запасных Серхио Бускетса и Ансуи Фати, которые играли против Вальядолида с первых минут. Опытного испанского хавбека заменил Артуро Видаль, а сенсационную звездочку Примеры – Антуан Гризманн. Последний вернулся в основу, сформировав вместе с Суаресом и Месси атакующие триденте MSG.

Леванте – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – возвращение MSG с первой жертвой Видаля

Первый пожар у ворот Айтора возник на 6-й минуте, когда Суарес пробил из-за пределов штрафной после передачи Фрэнки Де Йонга, но голкипер Леванте уверенно зафиксировал мяч в собственных руках. Уже вскоре уругваец стал жертвой курьезного фейла канарского рефери Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Артур сбил с ног защитника "лягушат", а желтый свет перед собой увидел Луисито. Лишь вмешательство VAR позволило разобраться в эпизоде ​​– желтую переадресовали бразильцу.

После стартового доминирования Барсы, которое в основном сопровождалось контролем, а не моментами, инициативу перехватили хозяева. Клеману Лангле за короткий период дважды пришлось спасать "кулес" от пропущенного гола в отчаянном подкате. Сначала француз заблокировал выстрел Кампаньи с близкого расстояния, а затем перехватил опасную передачу с правого фланга – "Команданте" Моралес был готов замыкать на дальней.

Каталонцы отвечали остротой от Гризманна, которому не хватало точности в завершающей стадии. Француз, классно комбинируя с Семеду, расстреливал боковую сетку, опасно подавал, а на 30-й минуте потерял супершанс. Получив роскошный пас от Месси, "Маленький принц" проник в штрафную, избавился от опеки защитника и пробил в опорную Айтора.

Несмотря на потерянный супершанс Антуан серьезно поспособствовал назначению пенальти в ворота Леванте, хитро пропустив сферу после разрезной передачи Артура на Семеду. Португалец проскочил Мелеро, а тот сбил защитника Барселоны в собственной штрафной. Незаметный Месси хладнокровно реализовал удар с "отметки" – он забивает в четвертом матче Примеры подряд. Как выяснилось, в зародыше атаки Гризманн находился в офсайде, однако VAR пропустил скандальный эпизод.

DESCANSO #LevanteBarça | Levante 0-1 Barça. El conjunto de Valverde gana con polémica en el Ciutat: en la acción del penalti de Semedo había fuera de juego previo de Griezmann https://t.co/WJYOB7J9FM #LaLiga pic.twitter.com/C6bbwYv0Ou — MARCA (@marca) November 2, 2019

Перед свистком на перерыв аргентинец мог оформить дубль, но не сумел протолкнуть мяч мимо Айтора примерно с трех метров. Команда Вальверде в итоге минимально выиграла первый тайм, но понесла весомую потерю – травмированного Суареса на 41-й минуте заменил Перес.

Ближе к середине второго тайма "блаугранас" пережили двойной шок. На 60-й минуте Кампанья сравнял счет прицельным ударом метров с 13-ти. Голевая атака хозяев началась с неаккуратного выноса Пике. Видаль проиграл борьбу на втором этаже, после чего Кампанью мгновенно вывели на убойную позицию. Не прошло и двух минут, как воспитанник Реала Борха Майорал вывел хозяев вперед. Кампанья на этот раз отличился ассистом. 22-летний форвард без раздумий влупил с линии штрафной в правый от тер Штегена угол. Экстаз на Сьюдад де Валенсия! Но и это еще не конец каталонского ужаса.

У подопечных Пако Лопеса залетало практически все. Автором третьего взятия ворот тер Штегена за каких-то семь минут стал Радойя. Сербский хавбек оказался первым на мяче после подачи со штрафного и не без помощи рикошета поразил ближнюю "шестерку". Фантастика! Барса побежала отыгрываться, Месси на пару с Гризманном удалось пройти всю оборону хозяев, аргентинец, казалось, подарил надежду, но VAR зафиксировал офсайд у Гризманна. На этот раз видеоасистент не ошибся – гол Лео отменено.

Замены Вальверде не сработали – ни Бускетс, ни Фати кардинально не повлияли на картину игры. Леванте без особых проблем довел дело до сенсационной победы, хотя и не реализовал невероятный момент на последних минутах. Мелеро не попал в ворота, выйдя на свидание с тер Штегеном – 3:1.