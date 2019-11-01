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Зидан: Мне не нужно убеждать Бейла оставаться в Реале

16:14 106 Читати українською
Зидан: Мне не нужно убеждать Бейла оставаться в Реале
Зинедин Зидан / ФК Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с Гарет Бейлом, который, по слухам, хочет покинуть клуб.

Напомним, Бейл покидал лагерь Реала и летал в Лондон. По слухам, валлиец хочет покинуть Мадрид и ведет переговоры с китайским клубом.

Бейл покинул расположение Реала – хавбек ведет переговоры с китайским клубом

Впрочем, Зинедин Зидан видит в этом никакой проблемы.

"Мне не нужно убеждать Бейла оставаться в Реале. Эта тема уже устарела. Гарет находится в расположении команды и тренируется вместе со всеми игроками. Он чувствует себя лучше, но в матче против Бетиса еще не сыграет", – цитирует Зидана Marca.

После 10-ти сыгранных матчей Реал занимает 2 место в Примере, уступая Барселоне один пункт.

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