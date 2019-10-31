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Пике назвал трех игроков Реала, с которыми поддерживает теплые отношения

20:26 187 Читати українською
Пике назвал трех игроков Реала, с которыми поддерживает теплые отношения
Жерар Пике / Reuters

Защитник Барселоны Жерар Пике не стесняется рассказывать о своей связи с представителями мадридского Реала.

"Мы поддерживаем отношения с игроками Реала, хотя наши команды являются вечными соперниками. Ничего плохого о них не скажу.

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Какие это игроки? Начо, Серхио Рамос, Лукас Васкес. Это классные ребята. Мы не лучшие друзья, но очень тепло общаемся. Когда наш матч подходит к концу, то заканчивается и наше соперничество. Для меня этот матч – не противостояние всей моей жизни. Но есть ребята с такой позицией", – сказал Пике в интервью Cadena SER.

Напомним, Пике вместе с Рамосом и другими игроками Реала на протяжении девяти лет защищал цвета сборной Испании, в составе которой выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы.

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