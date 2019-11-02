Реал сенсаційно не зміг здолати Бетіс та зрівнявся за очками з Барселоною

У матчі 12-го туру Прімери Реал розписав нічию зі скромним Бетісом (0:0).

У 12-му турі Прімери Реал мав змогу продовжити свій переможний шлях після упевненої перемоги над Леганесом, а також скористатись сенсаційною поразкою Барселони та одноосібно очолити турнірну таблицю. Зідан виставив найсильніший склад, Одріосола, Діас та Моріано очікувано залишились поза заявкою, а Бейл та Лукас Васкес не тренувались з командою увесь минулий тиждень, тож також не брали участі у сьогоднішньому матчі. Зідан виставив Азара, Бензема та Родріго у атакувальну лінію, які класно зіграли у матчі проти Леганеса. У порівнянні з останнім матчем Менді і Модріч вийшли замість Марсело та Вальверде з перших хвилин відповідно.

Команди активно розпочали, граючи практично без центру поля. Домашні трибуни гнали "вершкових" вперед, перший небезпечний епізод стався вже на 7-й хвилині – Бензема пробивав з лінії штрафного після дотепного пропускання Модріча, але кіпер Бетіса перевів на кутовий. Вже за хвилину Азар відкрив рахунок! Втім, на повторі виявилось, що бельгієць перебував у офсайді – арбітр скасував взяття воріт. Якісно виділявся Кроос, який відіграв прекрасний матч проти Леганеса й на початку сьогоднішньої зустрічі був найгострішим у складі Реала. На 17-й хвилині німець взявся пробивати перспективний штрафний: сильно, але трохи не точно – вище.

Бетіс відповів ударом Фекіра в дальній кут – було близько, але м'яч закрутився у протилежний від воріт бік. У середині тайму гра не те, щоб вирівнялась, але "зелено-білі" відвели м'яч від свого штрафного й чіплялись за стандарти поблизу воріт Куртуа, який не надто надійно грав на виході. У одному з епізодів Гуардадо пробив після невдалого виходу голкіпера, м'яч зрекошетив від захисника і пролетів поруч зі стійкою. Під кінець тайму захист Бетіса почав давати тріщини, але "вершкові" цих скористатись не змогли. Бензема грудьми скинув на Рамоза, який у дотик розстрілював голкіпера впритул, але поцілив саме в останнього. Бив і сам Бензема, але його удар з-за меж штрафного не завдав труднощів для Роблеса – 0:0 після першого тайму.

Перший небезпечний момент по перерві виник біля воріт Куртуа. Бетіс розігнав класну контратаку, у штрафному гості втратили м'яч, але й мадридці не змогли його вибити – Карвахаль просто поклав сферу у ноги Каналеса, але у того удар не вийшов. Вже за мить Морено на силу пробивав з кута штрафного – Куртуа відбив недалеко, підстрахували партнери. Реал відповів ударом зі штрафного від Каземіро – далеко від правої стійки. Команді Зідана помітно не вистачало злагодженості у фінальній стадії.

Не всі гравці встигали за швидкими пересуваннями Азара та Родріго, які, до слова, створили один з найгостріших моментів у другому таймі – бельгієць змістився з флангу й віддав у центр штрафного, Родріго випередив захисника й пробив з під іншого, але влучив лише у зовнішій бік сітки. Згодом Азар після передачі Крооса залишив м'яч Менді, який дивом уникнув офсайду й вийшов віч-на-віч з Роблесом – ніхто і нічого не заважало захиснику мадридців, окрім, хіба, навичок форварда; повз ворота. Вихід Вінісіуса трохи освіжив атакувальну лінію, але нічого принципово не змінив. Бетіс організовано грав у захисті, а Реалу не вистачало тонкості у передачах. Вінісіус звично багато тягнув м'яч, але так само звично не розумів, у який момент його треба віддати; просив пенальті після сольного проходу у штрафний – арбітр не відреагував.

Бетіс під кінець поєдинку почав "здавати", не встигаючи перекривати вільні зони поблизу власних воріт, а Мадрид все частіше "вибухав". Але, здавалось, господарі думали, що власними силами їм не впоратись, час від часу апелюючи до арбітра. Так було й у випадку з прострілом Бензема – Карім влучив у руку захиснику, арбітр дав грати й у контратаці Фекір ледь не покарав мадридців (врятував Куртуа). А VAR не побачив порушення правил з боку захисника. Зідан вперто не хотів змінювати малюнок гри, хоч 16-а команда Прімери чинила величезний опір для одного з лідерів чемпіонату, а наприкінці матчу місцями спокійно контролювала м'яч на чужій половині поля. Команди обмінювались напівмоментами, щоправда, серед них вирізнявся момент Вінісіуса, що не зміг переграти кіпера у ближньому бою.

Компенсовані хвилини пройшли повністю у штурмі Реалом чужого штрафного, а Бетіс відбивався усіма силами, не боячись і тікати у епізодичні контратаки. Зрештою, у "вершкових" не виявилось нікого, хто б зумів вирвати перемогу для господарів. Реал втрачає чудову нагоду очолити турнірну таблицю, а Барселона, незважаючи на несподівану поразку від Леванте, залишилась на верхівці (у обох команд однакова кількість очок – 22). Бетісу ця нічия дозволила дещо віддалитись від зони вильоту.