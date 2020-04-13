Реал принял окончательное решение по Лунину – жертва вратарского вопроса в Мадриде выбирает АПЛ

Альфонс Ареола планирует свое будущее без Реала и ПСЖ. На француза больше не рассчитывают в Мадриде.

Ареола хотел остаться в Реале еще на один сезон, но королевский клуб, похоже, окончательно решил вернуть из аренды Андрея Лунина. Украинец станет новым дублером Куртуа, сообщает AS.

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Находясь одной ногой за пределами Мадрида, француз не хочет возвращаться в ПСЖ, с которым связан контрактом до 2023 года. По информации L'Équipe, Ареола начал поиски нового клуба, чтобы регулярно выходить на поле перед Евро-2021. Безнадежная конкуренция с Навасом, а также недоверие к спортивному директору ПСЖ Леонардо подталкивают 27-голкипера к кардинальным решениям.

Ареола предпочитает АПЛ, прежде всего, лондонские клубы. Его агент вроде бы уже ведет переговоры с некоторыми представителями английской столицы. Кристал Пэлас, Вест Хэм и Уотфорд – среди потенциальных заинтересованных.

После переноса Евро Ареола видит возможность зацепиться за место в сборной Франции на форуме 2021-го. Он хочет побороться с Льорисом (Тоттенхэм), Манданда (Олимпик), Меньяном (Лилль) или Лекомтом (Монако) как раз через выступления в лучшей лиге мира.

Напомним, ранее "Футбол 24" эксклюзивно анонсировал возвращение Лунина в Реал несмотря на спекуляцию СМИ о его будущем. Авторитетные источники сообщили нам, что мадридский клуб даст украинцу шанс попробовать себя первой команде "бланкос".

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