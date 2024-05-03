Экс-звезда Карпат феерично выступает в Испании – установил рекорд и нацелился на еще одно свершение
Нападающий Депортиво Лукас Перес делает все, чтобы помочь своей команде повыситься в статусе.
Клуб из Ла-Коруньи борется за выход в Сегунду. Подопечные Иманола Идиакеса лидируют в Примере федерасьон, опережая Барселону Б на четыре пункта за четыре матча до конца сезона.
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Лукас Перес один из главных активов Депортиво. В этом сезоне в его активе 17 голевых передач и 10 голов. Эти цифры делают его лучшим ассистентом сезона (на данный момент), лучшим ассистентом в истории Примеры федерасьон и первым игроком, который принял непосредственное участие в 27 голах в одной кампании своей команды.
Напомним, Лукас Перес известен своими выступлениями в чемпионате Украины. В период с 2011 по 2013 годы он выступал за два украинских клуба – Динамо и Карпаты.
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