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Реал определился с судьбой Лунина – на украинца претендует немало команд

17:18 110 Читати українською
Реал определился с судьбой Лунина – на украинца претендует немало команд
Владимир Лесько Владимир Лесько

Украинский голкипер Андрей Лунин начнет следующий сезон в лагере одного из лучших клубов планеты.

Немного ранее испанские СМИ сообщали, что "бланкос" могут выкупить в ПСЖ Альфонса Ареола, чтобы тот остался дублером Куртуа на сезон 2020/21. Впрочем, как стало известно "Футбол 24" из авторитетных источников, Реал хочет делать ставку на молодого украинского вратаря. А вот француз покинет Бернабеу ближайшим летом.

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"Лунин был бы вторым голкипером Реала уже в нынешнем сезоне, если бы не Кейлор. Сначала костариканец рассказывал, что остается, а потом неожиданно уехал, фактически в последнюю минуту. Если бы Навас пошел в начале лета, именно Андрею поручили бы роль дублера бельгийца.

Это неправда, что Реал хочет оставить Ареола. Клуб верит в Лунина и ставит на него. Украинцу нужно сохранять спокойствие, ведь Куртуа – еще молодой вратарь.

Мадрид получил немало предложений по Лунину, но его не собираются продавать", – отметил источник.

Добавим, что чемпион мира U-20 начал сезон в Вальядолиде, но почти не получал игровой практики. Зимой Реал разорвал соглашение и отправил нашего вратаря в Овьедо, где Андрей демонстрирует приличный уровень.

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Владимир Лесько Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Альфонс Ареола Альфонс Ареола Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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