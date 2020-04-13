Реал прийняв остаточне рішення щодо Луніна – жертва воротарського питання в Мадриді обирає АПЛ

Альфонс Ареола планує своє майбутнє без Реала та ПСЖ. На француза більше не розраховують в Мадриді.

Ареола мав намір залишитись в Реалі ще на один сезон, але королівський клуб, схоже, остаточно вирішив повернути з оренди Андрія Луніна. Українець стане новим дублером Тібо Куртуа, повідомляє AS.

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Перебуваючи однією ногою за межами Мадрида, француз не хоче повертатися в ПСЖ, з яким пов'язаний контрактом до 2023 року. За інформацією L'Équipe, Ареола розпочав пошуки нового клубу, щоб регулярно виходити на поле перед Євро-2021. Безнадійна конкуренція з Навасом, а також недовіра до спортивного директора ПСЖ Леонардо підштовхують 27-голкіпера до кардинальних рішень.

Ареола віддає перевагу АПЛ, насамперед, лондонським клубам. Його агент начебто вже веде перемовини з деякими представниками англійської столиці. Крістал Пелас, Вест Хем та Уотфорд – серед потенційних зацікавлених.

Після перенесення Євро Ареола бачить можливість зачепитись за місце у збірній Франції на форумі 2021-го. Він прагне поборотись з Льорісом (Тоттенхем), Манданда (Олімпік Марсель), Меньяном (Лілль) або Лекомтом (Монако) якраз через виступи в найкращій лізі планети.

Нагадаємо, раніше "Футбол 24" ексклюзивно анонсував повернення Луніна в Реал попри спекуляцію ЗМІ щодо його майбутнього. Авторитетні джерела повідомили нам, що мадридський клуб дасть українцеві шанс спробувати себе першій команді "бланкос".

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