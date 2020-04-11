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Худжамов назвал черту, которая отличает Лунина от других голкиперов

14:31 35 Читати українською
Худжамов назвал черту, которая отличает Лунина от других голкиперов
Рустам Худжамов / фото: ФК Мариуполь

Бывший голкипер Мариуполя Рустам Худжамов оценил перспективы Андрея Лунина в мадридском Реале.

"Уникальность Лунина в том, что в этом возрасте ему не снесло крышу от успеха. Чемпион мира, лучший вратарь этого чемпионата, Реал. Это уникальный случай, когда человек попал в 20 лет в Реал. От этого могло сорвать крышу начисто. А он не обращает внимания, это супер.

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По вратарским качествам – он спокойный. Даже если была ошибка, он не реагирует на нее. Если было что-то суперклассное, отбитое, он тоже себя не заводит.

Думаю, в Реале обращают внимание на такую ​​черту, как скромность. Как футболист будет себя вести в повседневной жизни, это будет ассоциироваться с маркой Реала. Но и перспектива. Если все сложится – Лунин вырастет в звезду мирового масштаба", – поделился Худжамов в программе ТРЕНДЕЦ на YouTube.

Напомним, голкипер сборной Украины начинал сезон в аренде за Вальядолид, а на вторую часть его отдали Овьедо с Сегунды.

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Теги
Испания Рустам Худжамов Рустам Худжамов Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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