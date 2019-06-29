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Реал меняет планы по Лунину – украинцу уже подыскали амбициозный клуб, который готовится ослабить Фонсека

12:53 441 Читати українською
Реал меняет планы по Лунину – украинцу уже подыскали амбициозный клуб, который готовится ослабить Фонсека
Андрей Лунин сменит Реал на Бетис?
Тарас Котив Тарас Котив

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может перебраться в испанский Бетис, за который раньше играл его земляк Роман Зозуля. Шансы остаться в Реале на сезон 2019/20 неумолимо уменьшаются.

Пока Реал готовит трансфер звезды Евро-2019 среди молодежных сборных U-21, понемногу вырисовывается судьба его голкиперов. Тибо Куртуа вне конкуренции – бельгиец останется №1 в рамке. Навас, похоже, продолжит виполнять роль резервного стража ворот.

Дело в том, что ни Мадрид (костариканец просит отпустить его бесплатно да еще и с компенсацией по сроку контракта), ни другие клубы не готовы принять его значительные финансовые требования. Кейлор проводит семейный отпуск с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом вместе с женами, и это еще один сигнал – никто никуда не собирается.

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Поэтому начальный план касательно чемпиона мира из сборной Украины U-20 также претерпевает изменения. Лунину, которого Реал желал оставить в качестве второго вратаря, уже подыскали другой неплохой вариант трудоустройства. Основной голкипер Бетиса Пау Лопес, который также вызывается в сборную Испании, заинтересовал Рому.

Если 24-летний испанец переберется к Паулу Фонсеке (бывший наставник Шахтера еще и переманивает экс-защитника Барселоны Бартру из севильского клуба), украинец получит шанс на аренду во вполне приличный клуб, который в последнем сезоне обыгрывал на выезде и Реал, и Барселону, но финишировал за пределами еврокубков (десятое место).

Отметим, что Бетис просит за Лопеса 30 миллионов евро (такова сумма отступных, прописанная в контракте), а Рома готова выложить лишь 20-25 плюс половину своих прав на Санабрию и ожидает, что Пау убедит руководство своего клуба пойти на уступки.

В случае ухода каталонского вратаря в команде остается только 29-летний Жоэль Роблес, который ранее выступал за Атлетико и Эвертон – в сезоне 2018/19 он пропустил 18 голов за 19 матчей и выдал 8 сухих матчей, став основным в Кубке Испании и Лиге Европы.

El Desmarque отмечает, что Лунин имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но сейчас самый громкий интерес звучит от бывшего клуба Зозули. Испанские журналисты пишут: "Правда заключается в том, что его дебютный сезон в Примере был не самым лучшим – всего 7 матчей во всех турнирах и 7 пропущенных голов". Тем не менее украинца называют "одним из самых перспективных вратарей Европы". По информации ABC, по нему Реал уже получил добрых 20 запросов об аренде.

Конкурентом Лунина в борьбе за трансфер в Бетис может стать знаменитый мексиканец Гильерме Очоа, который сейчас является свободным агентом и желает вернуться в Испанию, где поиграл за Малагу и Гранаду. Еще один интересный вариант – Адриан, бывший партнер Ярмоленко в Вест Хэме, который также остался без клуба. Другое имя в шорт-листе "вердибланкос" – Столе Дмитриевски с Райо Вальекано.

Очевидно, что Реал будет настаивать на больших гарантиях игры в основе для своего таланта, который фактически потерял почти весь сезон в Леганесе. Сможет ли севильский клуб их дать Лунину, тот еще вопрос. Проблема в том, что Мадрид не хочет включать право выкупа украинца в арендное соглашение, поэтому клуб, который его подпишет, вынужден будет спустя год искать нового голкипера. Впрочем, пока вся эта история только на начальной стадии. Если у Ромы не хватит денег, экс-голкипера Днепра и Зари в Бетисе не будет.

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