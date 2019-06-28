Реал планирует подписать звезду Евро-2019 U-21 – будущее Лунина под угрозой

Андрей Лунин может получить еще одного конкурента за место в первой команде Реала. "Бланкос" нацелились на голкипера Алавеса Антонио Сиверу.

Голкипер Алавеса и молодежной сборной Испании Антонио Сивера попал в сферу интересов Реала. Мадридцы рассматривают 22-летнего вратаря как замену Луке Зидану в роли третьего голкипера команды на сезон 2019/20, сообщает Cadena Ser.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

Потенциальному трансферу может помешать Валенсия, которая в 2017 году продала Сиверу в Алавес. Левантийцы имеют приоритетное право выкупа голкипера, контракт которого действует до 30 июня 2021 года.

В сезоне 2018/19 Сивера провел в составе Алавеса 5 матчей и пропустил 8 голов. Отметим, что голкипер участвует в Евро-2019 U-21, в котором Испания в финале сыграет с Германией. Сивера сыграл 3 поединка и пропустил дважды.

Потенциальный трансфер Сивері может повлиять на перспективы Андрея Лунина в первой команде Реала. Даже в случае ухода Луки Зидана остаются Тибо Куртуа и Кейлор Навас, который несмотря на желание Реала продать костариканца остается в Мадриде.

Напомним, Лунин, который стал чемпионом мира-2019 U-20 и был признан лучшим голкипером турнира, прошлый сезон провел на правах аренды за Леганес.

"Ворота Реала в надежных руках": Лунин с партнерами стали открытием ЧМ-2019 U-20 – голкипер поразил еще и болельщиков