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Реал планирует подписать звезду Евро-2019 U-21 – будущее Лунина под угрозой

21:41 257 Читати українською
Реал планирует подписать звезду Евро-2019 U-21 – будущее Лунина под угрозой
Антонио Сивера / AS

Андрей Лунин может получить еще одного конкурента за место в первой команде Реала. "Бланкос" нацелились на голкипера Алавеса Антонио Сиверу.

Голкипер Алавеса и молодежной сборной Испании Антонио Сивера попал в сферу интересов Реала. Мадридцы рассматривают 22-летнего вратаря как замену Луке Зидану в роли третьего голкипера команды на сезон 2019/20, сообщает Cadena Ser.

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Потенциальному трансферу может помешать Валенсия, которая в 2017 году продала Сиверу в Алавес. Левантийцы имеют приоритетное право выкупа голкипера, контракт которого действует до 30 июня 2021 года.

В сезоне 2018/19 Сивера провел в составе Алавеса 5 матчей и пропустил 8 голов. Отметим, что голкипер участвует в Евро-2019 U-21, в котором Испания в финале сыграет с Германией. Сивера сыграл 3 поединка и пропустил дважды.

Потенциальный трансфер Сивері может повлиять на перспективы Андрея Лунина в первой команде Реала. Даже в случае ухода Луки Зидана остаются Тибо Куртуа и Кейлор Навас, который несмотря на желание Реала продать костариканца остается в Мадриде.

Напомним, Лунин, который стал чемпионом мира-2019 U-20 и был признан лучшим голкипером турнира, прошлый сезон провел на правах аренды за Леганес.

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