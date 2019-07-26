Реал избавляется от чемпионов – Мадрид меняет трансферную стратегию, а Лунин и Ко как символы новой "экспансии"

Трансфер Дани Себальйоса в Арсенал стал подтверждением изменения вектора трансферной стратегии на Сантьяго Бернабеу.

Летом 2013 года мадридский Реал собрал в основной команде пять мегаперспективних игроков: Морату, Иско, Ильяраменди, Начо и Каравахаля. Их объединяла одна общая "фишка" – победа на молодежном чемпионате Европы (U-21). Тогда же Флорентино Перес анонсировал новую трансферную политику королевского клуба, которая была основана на приглашении молодых испанских талантов.

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

С тех пор прошло уже шесть лет, а стратегия развития одного из самых титулованных клубов мира кардинально изменилась. Карвахаль, Иско и Начо все еще остаются в команде, однако недавние триумфаторы Евро-2019 вынуждены паковать чемоданы в поисках лучшей доли. Себальйос подписал арендное соглашение с Арсеналом, Вальехо на похожих условиях договорился с Вулверхэмптоном, а Майорал стремится к полноценному трансферу.

Себальос официально перешел в Арсенал

В блестящем коллективе Луиса де ла Фуэнте, который феерил на полях Италии и Сан-Марино, также не нашлось достойного, по мнению Переса, футболиста для первой команды "бланкос". Реал не заметил у них перспективы на будущее, либо – не захотел замечать. Нет, мадридцы не прекратили делать ставку на молодых звезд с обнадеживающей траектории, но сейчас их ищут за рубежом. Лунин подтвердит...

Конечно, нынешняя ситуация не имеет ничего общего с 2013-м, когда Реал пригласил двух ключевых исполнителей молодежной сборной Испании – Иско и Ильяраменди. В борьбе за одаренного плеймейкера Малаги пришлось сражаться с половиной Европы, но Перес опередил всех, убедив "анчоусов" довольно щедрой на то время суммой (30 млн евро). Опасаясь конкуренции со стороны Барсы и Манчестер Сити, президент привлек к переговорам Зидана, который лично убедил воспитанника Валенсии перебраться на Сантьяго Бернабеу. На войне – все методы хороши. Тем более, тогдашняя политика Мадрида просто заставляла к таким отчаянным шагам. Все лучшие национальные таланты рано или поздно должны были оказаться в структуре Реала.

Les images de la présentation de notre crack il y a 5 ans... #Isco pic.twitter.com/uJbnTD9Ux5 — Real Madrid (@RMadridFrance_) July 3, 2018

Ильяраменди, который подавал огромные надежды в Сан-Себастьяне на позиции опорного хавбека, был приобретен за 40 млн евро. Баски сразу предупредили потенциальных покупателей, что не собираются вести торги за пределами суммы отступных, поэтому Флорентино был вынужден выплатить все до последней копейки. Новый Хаби Алонсо, как называли Асьера мадридские СМИ, провалился под руководством Карло Анчелотти, хотя ставка на него делалась глобальная.

Этим же летом королевский клуб решил вернуть собственного кантерано Дани Карвахаля, которому понадобился лишь один год в Германии, чтобы доказать боссам родной команды свой невероятный потенциал. После успешных выступлений за леверкузенский Байер и победы на израильском Евро 23-летний футболист получил второй шанс. Он без лишних проблем выиграл конкуренцию у ветерана Арбелоа, завершив феноменальный сезон 2013/14 триумфом в Лиге чемпионов. Ни Данило, ни Одриосола так и не сумели навязать ему борьбу. Первому пришлось уйти, а второй – до сих пор довольствуется ролью резервиста.

Daniel Carvajal kissed the shield on his presentation as a new Real Madrid player #CarvajalEsMadridismo #HalaMadrid pic.twitter.com/N0akNayjSo — Real Madrid C.F. (@OfficialRMadrid) July 5, 2013

Перес оставался преданным идее скупки молодых испанских талантов еще несколько лет. В 2014-м мадридский суперклуб практически за бесценок (3,5 млн евро) подписал балеарскую жемчужину Марко Асенсио. Его пришлось буквально вырывать из когтей Барселоны, которая уже предварительно договорилась с представителями футболиста об условиях длительного контракта. Но после того, как на горизонте появились деньги президента Реала, ситуация перевернулась на 360 градусов.

Потом мадридцы вернули Хесуса Вальехо, которому на тот момент было всего 18 и выиграли в ожесточенных каталонских врагов "батл" воспитанника Бетиса Дани Себальйоса. Последний никогда не был приоритетом для Зинедина Зидана, поэтому после камбэка француза был отправлен в "ссылку" на Эмирейтс. 23-летнего испанца даже не спас статус одного из лучших игроков Евро-2019. Реал просто выбрал другую модель развития – на смену национальному таланту пришел зарубежный.

Here's a glimpse of what Dani Ceballos is capable of Arsenal fans pic.twitter.com/vXL6SIOsac — ESPN FC (@ESPNFC) July 25, 2019

В поисках "нового Месси" президент мадридского гранда "забрел" на латиноамериканский континент. Первым был Винисиус, за которого пришлось выложить Фламенго 60 млн евро... и не зря. При Солари молодой бразилец стал игроком основы, разрывал в Классико, хотя и без голов, и вдохновлял партнеров не играть еще хуже.

Бывший вундеркинд Сантоса Родриго (45 млн евро) также начал обнадеживающе. Его фантастический гол со штрафного в ворота Баварии сейчас возглавляет неофициальный рейтинг самых красивых попаданий "предсезонки". 18-летний вингер, как и Винисиус, был заявлен за Кастилью Рауля, однако ужасная травма Асенсио уже сейчас открывает перед ним двери в в основной состав.

Лунин, Мэнди, Кубо, Йович и, в меньшей степени, Азар – это также яркий пример распространения "экспансии" всемогущего Мадрида на международный рынок. Испанцы, среди которых полностью раскрылся разве что Карвахаль (Иско и Асенсио остаются в перспективных), теряют влияние, зато более настойчивые, на первый взгляд, иностранцы отвоевывают "потерянные" позиции.

Реал – Арсенал: проблемный Бейл забил и спас, героя матча унесли на носилках, Зидан и конкуренты не дают шанса Лунину