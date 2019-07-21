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Родриго в стиле Жуниньо забил дебютный гол за Реал – выпендрёж Киммиха с Ульрайхой и симуляция в соавторах

11:08 26 Читати українською
Родриго в стиле Жуниньо забил дебютный гол за Реал – выпендрёж Киммиха с Ульрайхой и симуляция в соавторах
Родриго Гоис / фото из соцсетей

Юный нападающий мадридского Реала Родриго Гоис отметился первым забитым мячом в составе "сливочных". Пострадала от бразильца мюнхенская Бавария.

Товарищеские матчи
Бавария
3
3 : 1
1
Реал Мадрид
03:00 21:07:2019
завершено
 

Юному таланту удалось забить гол под занавес проигранного мадридцами поединка.

Бавария – Реал – 3:1 – видео голов и обзор матча

На 83-й минуте Родриго воспользовался дерзким пасом пяткой назад от Киммиха, перехватил мяч и упал, приблизившись к Свену Ульрайху. Арбитр усмотрел в этом эпизоде фол последней надежды и удалил голкипера Баварии.

Зато бразильский новичок Реала взялся исполнять штрафной удар и классным выстрелом а ля его соотечественник Жуниньо Пернамбукано положил мяч в дальнюю девятку ворот мюнхенцев.

blog_ava
Бавария – Реал – 3:1 – видео голов и обзор матча
09:10
223
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