Реал – Арсенал: проблемный Бейл забил и спас, героя матча унесли на носилках, Зидан и конкуренты не дают шанса Лунину

Мадридский Реал победил лондонский Арсенал в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов

Реал – Арсенал – 2:2 (по пен – 3:2)

Голы: Бейл, 56, Асенсио, 59 – Ляказетт, 9 (пен), Обамеянг, 24

Удаления: Начо, 9 – Папастатопулос, 40

Реал: Навас (Куртуа, 46) – Карвахаль (Одриосола, 46), Начо, Рамос (Де Ла Фуэнте, 65), Менди (Марсело, 46) – Лукас (Иско, 46), Модрич (Сеоане, 65), Кроос (Фигальдо, 65), Азар (Бейл, 46) – Йович (Варан, 16), Бензема (Асенсио, 46, Винисиус, 65).

Арсенал: Матинес – Дженкинсон, Чемберс, Папастатопулос, Колашинац – Уиллок (Монреаль, 46), Джака – Обамеянг (Бертон, 74), Озил (Сака, 74), Мхитарян (Нельсон, 74) – Ляказетт (Нкетиа, 74).

Реал очень активно начал встречу и создал пару моментов усилиями Йовича, Лукаса и Бензема. Однако весь план мадридцев на игру испортил Начо. Сначала 6-й номер "сливочных" сам привез острый штрафной – классный удар Озила парировал Навас.

Через 2 минуты Начо уже исправлял ошибку партнера по центру обороны: Рамос "обрезался" в центре поля, Джака протащил мяч в штрафную площадь и отбросил направо на Ляказетта, прострел Алекса прервала рука Начо. Красная карточка, удаление и пенальти в дебюте игры. Приговор эффектно исполнил Ляказетт – мяч влетел в ворота от двух штанг.

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Арсенал завладел инициативой и организовывал затяжные атаки, используя комбинированную схему – 4-4-2 при обороне и переход на 3 центрбека с мячом (один из фулбеков поднимался выше, или поднимались оба и правым центральным защитником становился Уиллок). Как и любит Унаи Эмери, розыгрыш мелкими передачами начинался от вратаря во вратарской (!) площадке. Атакующая четверка Обамеянг-Ляказетт-Мхитарян-Озил динамично обменивалась позициями.

Наибольшую остроту приносили резкие передачи "канониров" из глубины. Одна из таких привела ко второму голу в ворота Реала. Ляказетт получил пас в опорной зоне соперника и эффектно пяткой покатил "круглого" дальше на Обамеянга. Прекрасное взаимопонимание французов, очередной провал защиты Реала и исполнительское мастерство Пьера-Эмерика – 0:2.

За все это время к середине тайма мадридцы сподобились на несколько рейдов к чужой штрафной. Зинедин Зидан выбрал агрессивный стартовый состав с двумя форвардами и центром поля без разрушителей, но удаление все испортило. Комбинационная игра в меньшинстве не удавалась, подачи Крооса со стандартов также.

Реал старался безуспешно, пока на 40-й минуте составы не выровнялись. Папастатопулос получил две желтые карточки за грубые фолы против Крооса и Модрича (первый, на самом деле, не был слишком грубым). В равных составах еще до конца тайма "сливочные" перехватили инициативу. Модрич увидел забегание Карвахаля, тот прострелил вдоль ворот на Бензема – вратарь на месте. Кроос навесил на Карима – мимо штанги.

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В перерыве Зидан удачно заменил пол состава, после чего Арсенал исчез с поля. Вышел со скамейки запасных Бейл, с которым открыто конфликтует главный тренер. Гарет доказал свой класс, но чуть позже – главным героем стартовых минут второго тайма был Асенсио. Марко пушечным выстрелом из-за пределов штрафной всколыхнул каркас ворот, а затем начал создавать голы. С помощью Марсело и Иско.

Партнеры Асенсио слева разрезали оборону Арсенала. Марко же небрежно пятой укротил мяч, но воспользовался неуверенностью голкипера и выцарапал сферу. На добивание успел Бейл – первый гол Реала. Прошло 3 минуты, и мадридцы забили второй. Асенсио обыгрался в "вертикальную стенку" с Иско, затем в "горизонтальную стенку" с Марсело и сравнял счет во встрече. Впрочем, радость Марко очень быстро перешла в слезы – он получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

Зидан выпустил партию молодежи, а первую скрипку начал играть Бейл. Валлиец номинально действовал на позиции центрфорварда и неплохо ориентировался в классических ситуациях – внешней стороной стопы элегантно замыкал прострел Винисиуса (тоже удачно вышел на замену, претендовал на пенальти). При этом наиболее эффективными были смещения Гарета на левый фланг. Там он включал дриблинг, хорошо взаимодействовал с Марсело, выполнял навесы. Топ-момент – удар "шведой" с угла штрафной в дальнюю девятку (немного не докрутил).

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Арсенал в последней трети поединка отвечал на позиционные атаки Реала своими контрами. Мхитарян и Обамеянг выбежали на Куртуа, но Тибо грамотно прочитал замысел Генриха и накрыл его передачу на француза. Унаи Эмери мучил свой стартовый состав до 75-й минуты – тогда группа атаки полностью сменилась на юных исполнителей. И эти ребята сразу создали голевой момент.

Реал позволил сопернику трижды пробить по воротам после подачи углового. Первый удар – блок, второй – Бейл останавливает мяч на линии ворот, третий – в сантиметрах над перекладиной. Нкетиа дважды в течение минуты оказывался на ударной позиции вследствие классных передач на ход из глубины. Куртуа отработал эти эпизоды идеально – своевременные выходы, уменьшение площади обстрела ворот. А когда конкурент Лунина был отыгран, Нкетиа с навеса Саки не попал в створ.

Команды не хотели доводить дело до пенальти, но вырвать победу никто не сумел. Промахом в серии 11-метровых Гарет Бейл подпортил впечатление от своего приличного выступления, а вот Куртуа выиграл для "сливочных" послематчевые пенальти – 3:2. Андрей Лунин, в свою очередь, снова просидел весь матч в запасе. Зинедин Зидан не дарит ему никаких шансов. Ради правды – его конкуренты не дают поводов посадить их в запас на целый матч.

Арсенал завершил свои выступления на Международном кубке чемпионов с семью очками: победы над Баварией и Фиорентиной, а также ничья с проигранными пенальти против Реала. Сейчас "канониры" находятся на первом месте в общей таблице. У Реала впереди еще поединок с Атлетико в субботу.

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