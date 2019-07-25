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Себальос официально перешел в Арсенал

17:12 71 Читати українською
Себальос официально перешел в Арсенал
Дани Себальос / Арсенал

Хавбек Реала Дани Себальос продолжит свою карьеру в Англии.

Арсенал договорился с Реалом об аренде 22-летнего хавбека Дани Себальоса, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт футболиста рассчитан на год.

"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

Ранее сообщалось, что "канониры" не будут иметь права выкупа испанского полузащитника после окончания срока его аренды. На этом настоял сам футболист.

Напомним, экс-хавбек Бетиса в составе молодежной сборной Испании стал победителем нынешнего Евро U-21. В прошлом сезоне Себальос сыграл за Реал в 34 матчах во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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