Ювентус победил Дженоа (3:1), но португалец не смог отличиться голом и упустил роскошный момент.

Капитанская повязка Роналду ушла с молотка – сумма далека от десятка миллионов евро

После финального свистка болбой попросил у Роналду футболку. Нападающий Ювентуса ответил на просьбу, однако отдал "сувенир" не в руки парню, а просто бросил ее на газон. В соцсетях некоторые фанаты туринцев успели обвинить звезду в неуважении к команде и символике клуба.

Напомним, недавно похожий инцидент произошел с Кришем в матче сборной Португалии и Сербии (2:2). Тогда форвард выбросил свою капитанскую повязку, которую подхватил работник стадиона и отдал на благотворительный аукцион.

Ювентус уверенно одолел Дженоа и вплотную приблизился ко второму месту, Лацио в добавленное время вырвал победу у Вероны