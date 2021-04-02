Торги за капитанскую повязку Криштиану Роналду из матча против Сербии (2:2) завершились.

Букмекерская компания MozzartBet выиграла благотворительный аукцион со ставкой 63,7 тысяч евро. Предварительная информация о 10 млн евро оказалась далекой от реальных цифр.

Сантуш определился с судьбой капитанской повязки Португалии – Роналду выбросил ее в скандальной битве с Сербией

Все вырученные средства пойдут на помощь шестимесячному мальчику Гаврилу Джурджевичу из Крагуеваца. Ребенку диагностировали мышечную атрофию позвоночника, а 2,5 млн евро на лечение являются абсолютно неподъемными для семьи.

Напомним, Криштиану Роналду выбросил свою повязку после скандального матча против сборной Сербии (2:2). "Сувенир" подхватил работник белградского стадиона, который и пожертвовал его на благотворительный аукцион.

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