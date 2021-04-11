Форвард Ювентуса Криштиану Роналду очень курьезно не забил в матче 30-го тура Серии А против Дженоа.

Контратака Ювентуса, которую разогнал Кьеза, должна была завершаться голом Роналду – голкипер отбил мяч на Криштиану, но тот с метра попал в штангу ворот.

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Впрочем, эпизод завершился голом: неудачное добивание португальца превратился в оригинальную голевую передачу благодаря Альваро Морате. Добавим, что Роналду не смог забить и в прошлом туре с близкого расстояния, не попав головой по мячу.

К слову, Криштиану провел 36 матчей в составе Ювентуса в текущем сезоне, записав в свой актив 32 гола и 4 ассиста.

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