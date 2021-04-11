Ювентус переміг Дженоа (3:1), але португалець не зміг відзначитися голом і змарнував розкішний момент.

Капітанська пов'язка Роналду пішла з молотка – сума далека від десятка мільйонів євро

Після фінального свистка болбой попросив у Роналду футболку. Нападник Ювентуса відповів на прохання, проте віддав "сувенір" не в руки хлопцю, а просто жбурнув її на газон. У соцмережах деякі фанати туринців встигли звинуватити зірку в неповазі до команди та символіки клубу.

Нагадаємо, нещодавно схожий інцидент трапився з Крішом у матчі збірної Португалії та Сербії (2:2). Тоді форвард викинув свою капітанську пов'язку, яку підхопив працівник стадіону і віддав на благодійний аукціон.

Ювентус впевнено здолав Дженоа і впритул наблизився до другої сходинки, Лаціо у доданий час вирвав перемогу у Верони