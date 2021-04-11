В рамках воскресной программы 30-го тура Серии А Кальяри на выезде уступил Интеру. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 30-й тур

Интер – Кальяри – 1:0

Голы: Дармиан, 77

Верона – Лацио – начало в 16:00

Сампдория – Наполи – начало в 16:00

Ювентус – Дженоа – начало в 16:00

Рома – Болонья – начало в 19:00

Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Интер – Кальяри. В общем, первая половина встречи была довольно скучной. Несколько моментов было у хозяев, однако реализовать их они не смогли. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи голевая засуха длилась до 77-й минуты, когда Хакими отдал передачу на дальнюю штангу, где Дармиан замкнул в пустые ворота. Гости сразу бросились в атаку, но до конца матча ничего создать не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Интера.

Благодаря набранным трем очкам "нерадзурри" закрепились на вершине Серии А, и увеличили отрыв от Милана до 11-ти пунктов. Кальяри же остался на 18-м месте первенства.

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