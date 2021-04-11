Интер дожал Кальяри и вернул свое преимущество на вершине Серии А
В рамках воскресной программы 30-го тура Серии А Кальяри на выезде уступил Интеру. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2020/21, 30-й тур
Интер – Кальяри – 1:0
Голы: Дармиан, 77
Верона – Лацио – начало в 16:00
Сампдория – Наполи – начало в 16:00
Ювентус – Дженоа – начало в 16:00
Рома – Болонья – начало в 19:00
Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Интер – Кальяри. В общем, первая половина встречи была довольно скучной. Несколько моментов было у хозяев, однако реализовать их они не смогли. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.
Ужас Ибрагимовича перед удалением: игрок Пармы, которого хотело Динамо, унизил Златана – эффектное видео
Во второй половине встречи голевая засуха длилась до 77-й минуты, когда Хакими отдал передачу на дальнюю штангу, где Дармиан замкнул в пустые ворота. Гости сразу бросились в атаку, но до конца матча ничего создать не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Интера.
Благодаря набранным трем очкам "нерадзурри" закрепились на вершине Серии А, и увеличили отрыв от Милана до 11-ти пунктов. Кальяри же остался на 18-м месте первенства.