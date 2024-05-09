Ультрас-группировка Ювентуса под названием "Викинги" призвала болельщиков "Старой синьоры" отступить от своего нового протеста и поддержать Массимилиано Аллегри.

"Бьянконери" находятся не в лучшей форме на заключительной стадии этого сезона, выиграв лишь два из последних 14 матчей подряд в чемпионате. Обычные болельщики Юве считают главным виновником этих неудач именно Аллегри. Однако ультрас с этим не согласны.

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"Рим, финал Кубка Италии и Болонья. Мы будем там, чтобы победить и сказать, что нам не нужны Мотта и Конте! Макс, выиграй для нас Кубок Италии", – написали "Викинги" на своей страничке в Instagram.

Финал Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом состоится 15 мая.

Напомним, что многие СМИ утверждают, что руководство Ювентуса планирует уволить Аллегри по окончании этого сезона, несмотря на действительный контракт тренера с клубом до 2025 года.