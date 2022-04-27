Мариупольский клуб по понятным причинам не может выполнять обязательства перед своими работниками.

Мариуполь приостановил все контракты со своими работниками, включая футболистов, информирует Footboom .

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В приказе от 24 марта 2022 года говорится, что клуб в условиях военного положения останавливает обеспечение работников работой. О возобновлении действия трудовых договоров будет сообщено позже. Под приказом стоит подпись первого вице-президента азовцев Андрея Санина.

Напомним, город Марии с первых дней полномасштабного вторжения оцеплен российскими войсками и почти полностью уничтожен. К сожалению, от инфраструктуры клуба Мариуполь тоже мало что осталось.