Напередодні у відкритому доступі з'явилось фото наказу, у якому йшлося про призупинення контрактів футболістів з 23 березня до подальшого повідомлення. Окремі ЗМІ подали це так, наче йдеться про зникнення приазовців з футбольної карти.

"За час своєї кар'єри в спортивному менеджменті я регулярно стикався з різними фейками, спрямованими проти нашого клубу, і вже перестав звертати увагу на підступи "доброзичливців".

"Машина згоріла на базі Маріуполя": екс-хавбек молодіжної збірної України — про війну, Волноваху та гол за Шахтар

Але зараз, коли наша країна героїчно бореться проти рашизму, створювати "зради" на порожньому місці, це однозначно працюватиме на нашого ворога. І я дуже розраховую, що йдеться про кричущу некомпетентність і банальну спрагу трафіку на скандалі, а не про участь в ІПСО (інформаційно-психологічна операція – прим.) на боці ворога.

А всім нашим недоброзичливцям я відповім просто – не дочекаєтеся, український Маріуполь жив, живе та житиме у складі нашої прекрасної країни. І я не уявляю наше місто без футболу", – написав Санін у Facebook.

Нагадаємо, місто Марії з перших днів повномасштабного вторгнення оточене російськими військами й майже повністю знищене. На жаль, від інфраструктури клубу Маріуполь теж мало що залишилось.

Росія напала на Україну: УЄФА готує бонус нашим у єврокубках, Першу і Другу ліги теж не дограють (LIVE)