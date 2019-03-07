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Рамос пригрозил Пересу покинуть Реал: "Ты мне платишь, и я ухожу"

16:40 199 Читати українською
Рамос пригрозил Пересу покинуть Реал: "Ты мне платишь, и я ухожу"
Рамос поссорился с Пересом

Мадридский Реал переживает настоящее землетрясение после разгромного поражения от Аякса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Президент Реала Флорентино Перес, ворвавшись в раздевалку после матча, решил устроить крепкую взбучку игрокам, но натолкнулся на сопротивление со стороны первого капитана Серхио Рамоса, информирует AS.

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Босс королевского клуба пренебрежительно кричал на футболистов, упрекал их в отсутствии должной самоотдачи и угрожал "урезать" количество выходных. Перес регулярно употреблял слово "позор", что очень не понравилось Рамосу, который в ответ пригрозил покинуть мадридский клуб. "Ты мне платишь и я ухожу", – яростно выпалил капитан.

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Рамос вроде бы обвиняет именно Переса в неудачных результатах команды. По его мнению, президент провалил планирование на сезон, оставив команду без качественного усиления после трансфера Роналду.

Кроме этого, Серхио недоволен возвращением в королевский клуб Жозе Моуринью, с которым Флорентино провел предварительные переговоры. 32-летний защитник находится в напряженных отношениях с португальцем, которого больше не хочет видеть на Сантьяго Бернабеу.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Серхио Рамос Серхио Рамос Флорентино Перес
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