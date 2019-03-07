Рамос пригрозив Пересу покинути Реал: "Ти мені платиш, і я йду"

Мадридський Реал переживає справжній землетрус після розгромної поразки від Аякса у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:4).

Президент Реала Флорентіно Перес, увірвавшись у роздягальну після матчу, вирішив дати добрячої прочуханки гравцям, але наштовхнувся на супротив з боку першого капітана Серхіо Рамоса, інформує AS.

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Бос королівського клубу зневажливо кричав на футболістів, дорікав їм у відсутності належної самовіддачі та погрожував "урізати" кількість вихідних. Перес регулярно вживав слово "ганьба", що дуже не сподобалось Рамосу, який у відповідь пригрозив покинути мадридський клуб. "Ти мені платиш і я йду", – розлючено випалив капітан.

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Рамос начебто звинувачує саме Переса у невдалих результатах команди. На його думку, президент провалив планування на сезон, залишивши команду без якісного підсилення після трансферу Роналду.

Крім цього, Серхіо незадоволений можливим поверненням у королівський клуб Жозе Моурінью, з яким Флорентіно провів попередні перемовини. 32-річний захисник перебуває у напружених стосунках з португальцем, якого більше не хоче бачити на Сантьяго Бернабеу.

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