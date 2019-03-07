toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Рамос пригрозив Пересу покинути Реал: "Ти мені платиш, і я йду"

16:34 2744 Читать на русском
Рамос пригрозив Пересу покинути Реал: "Ти мені платиш, і я йду"
Рамос посварився з Пересом

Мадридський Реал переживає справжній землетрус після розгромної поразки від Аякса у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:4).

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Президент Реала Флорентіно Перес, увірвавшись у роздягальну після матчу, вирішив дати добрячої прочуханки гравцям, але наштовхнувся на супротив з боку першого капітана Серхіо Рамоса, інформує AS.

Фанати Реала назвали головного винуватця у проваленому сезоні – неочікуваний вибір

Бос королівського клубу зневажливо кричав на футболістів, дорікав їм у відсутності належної самовіддачі та погрожував "урізати" кількість вихідних. Перес регулярно вживав слово "ганьба", що дуже не сподобалось Рамосу, який у відповідь пригрозив покинути мадридський клуб. "Ти мені платиш і я йду", – розлючено випалив капітан.

Реал – Аякс: Рамос знімав документальний фільм про себе у персональній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу

Рамос начебто звинувачує саме Переса у невдалих результатах команди. На його думку, президент провалив планування на сезон, залишивши команду без якісного підсилення після трансферу Роналду.

Крім цього, Серхіо незадоволений можливим поверненням у королівський клуб Жозе Моурінью, з яким Флорентіно провів попередні перемовини. 32-річний захисник перебуває у напружених стосунках з португальцем, якого більше не хоче бачити на Сантьяго Бернабеу.

Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Головне Серхіо Рамос Серхіо Рамос Флорентіно Перес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
25
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук