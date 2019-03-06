Катастрофа, которой Реал не видел за свои 117 лет: вспоминая тренера Ярмоленко, Роналду и еще 10 удивительных фактов

Реал Мадрид давненько не был такой грушей для битья. В Испании подсчитали, что триумфаторы последних 3-х финалов Лиги чемпионов переживают одну из самых черных полос в своей истории.

Реал потерпел второе разгромное поражение в текущем сезоне ЛЧ на родном Сантьяго Бернабеу. Трудно поверить, что обидчиками клубных чемпионов Европы и мира стали... московское ЦСКА и амстердамский Аякс. За 7 месяцев сезона 2018/19 это седьмое избиение (!) "сливочных" во всех турнирах, где они пропускали 3 и более голов. Все началось 15 августа в матче на Суперкубок УЕФА. Атлетико, пусть и в овертайме, бил Реал 4:2. Ну, с кем не случается, подумали игроки тогда еще Лопетеги.

Аякс разгромил Реал Мадрид: крутые амстердамцы идут за Кубком ЛЧ, невероятный Тадич и историческое поражение "бланкос"

Но дальше были два поражения от Барселоны с общим счетом 1:8, непонятные безвольные погромы от Севильи и Эйбара, 2 фиаско в Лиге чемпионов. На совести Солари 4 крайне чувствительных поражения, которые привели к вылету из двух турниров и минус 12 очков в третьем – чемпионате Испании.

Madrid 2-4 Atleti

Sevilla 3-0 Madrid

Barça 5-1 Madrid

Eibar 3-0 Madrid

Madrid 0-3 CSKA

Madrid 0-3 Barça

Madrid 1-4 Ajax



7 goleadas en 7 meses. Una temporada que se recordará como una de las más desastrosas en la historia del club. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 5 березня 2019 р.

Аргентинский тренер похоронил свои шансы остаться в Мадриде, потерпев 4 (ЧЕТЫРЕ) поражения подряд на домашней арене. Подобное в последний раз случалось с "бланкос" еще во времена тренерства Карлоса Кейруша 15 лет назад.

Каждые 20 с лишним лет Аякс творит чудеса на Бернабеу. Сначала амстердамцы во второй раз обыграли Реал в полуфинале Кубка чемпионов-1973. В решающем матче голландцы били Ювентус. Затем на групповом раунде Лиги чемпионов 1995/96 также дважды одолели Мадрид. В финале снова был Юве, но здесь уже Аякс уступил. Неужели это хороший знак для Роналду и компании, что туринцы смогут создать героический камбэк против Атлетико и отправиться в финал? Интересно, что только 2 клуба били Реал в еврокубках минимум 3 раза в Мадриде. Это Аякс и... Ювентус.

"1:4 оставит незабываемый отпечаток на психике клуба на годы", – считает Marca. Впервые с сезона 2009/10 Реал выбывает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Лион бил тогда команду Мануэля Пеллегрини, нынешнего наставника Андрея Ярмоленко в Вест Хэме. Этим фиаско чилийский тренер фактически подписал себе бумаги об отставке, хотя она и не наступила мгновенно. После его ухода Реал ВСЕГДА доходил как минимум до полуфинала ЛЧ. А это добрых 8 сезонов, из которых триумфом завершалась половина.

В то же время Аякс забрался в четвертьфинал впервые за 16 лет! За это время "сыновья бога" только в родных стенах успели 3 (ТРИ) раза уступить Мадриду с разгромным счетом и вообще проиграли команде с Роналду 6 матчей подряд, лишь в одном из которых удалось избежать разгрома (0:2). Тот самый пресловутый эффект Криштиану?

Real Madrid in the Champions League..



Before Ronaldo:

- 04/05: R16

- 05/06: R16

- 06/07: R16

- 07/08: R16

- 08/09: R16



With Ronaldo:

- 09/10: R16

- 10/11: SF

- 11/12: SF

- 12/13: SF

- 13/14: W

- 14/15: SF

- 15/16: W

- 16/17: W

- 17/18: W



After Ronaldo:

- 18/19: R16#RMAAJA pic.twitter.com/djvXgtfxJC — The Sportsman (@TheSportsman) 5 березня 2019 р.

За какую-то неделю в начале весны Реал похоронил свои шансы на завоевание какого-либо трофея. Последний раз такой быстрый крах надежд происходил с ним еще в сезоне 2005/06. Тогда команду также тренировали 2 тренера: Вандерлей Люксембургу и Лопес Каро. Сейчас "короли" вылетели из кубковых турниров, потерпели два сухих поражения от Барсы на внутренней арене. Мадрид в турнирах неполного 2018/19 уступал уже 14 раз – ровно столько, сколько Зинедин Зидан проиграл за свои 2 последних сезона на посту главного тренера.

Это случилось лишь во второй раз в истории. Реал за 1 сезон проиграл 6 официальных матчей с разгромной разницей голов. Последний раз такие проблемы мадридцы переживали еще 69 лет назад.

Real Madrid has lost SIX official matches by 3+ goals difference in the same season for the SECOND TIME in its 117-year history. It didn't happen since the 1950-51 season — MisterChip (English) (@MisterChiping) 5 березня 2019 р.

Мадрид проиграл оба последних матча в Лиге чемпионов с разницей в 3 гола. Ничего подобного раньше не случалось с Реалом в главном еврокубке. Так же, как и вылета после гостевой победы в первой игре. "Сливочные" также крупно проиграли 3 матча одного сезона на Бернабеу, что произошло впервые за всю 117-летнюю историю клуба.

3 – Real Madrid have lost each of their last two home UCL games by a 3 goal margin (0-3 v CSKA Moscow & 1-4 v Ajax) –they'd never previously lost by that margin at home in the competition. Crisis. pic.twitter.com/XHoiWDO7of — OptaJean (@OptaJean) 5 березня 2019 р.

Эффект Рамоса. Без Серхио Реал проиграл все 4 последних домашних матча ЛЧ Ювентусу (1:3) ЦСКА (1:0 и 0:3) и Аяксу (1:4). И станешь тут обнулять карточки в следующий раз...

Реал – Аякс Рамос снимал документальный фильм о себе в персональной VIP-ложе на Сантьяго Бернабеу

Se recordará por los siglos de los siglos la decisión de Ramos de forzar tarjeta para llegar limpio a cuartos...



Bueno, estos son los cuatro últimos partidos de Champions del Madrid en los que no ha jugado Ramos:



Madrid 1-3 Juve

CSKA 1-0 Madrid

Madrid 0-3 CSKA

Madrid 1-4 Ajax — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 5 березня 2019 р.

Аякс стал первым клубом в истории чисто Лиги чемпионов, который прошел дальше после домашнего поражения 1:2 в плей-офф. Вот такие они непростые ребята, которые не пустили Динамо в групповой этап нынешней Лиги чемпионов!

RMA 1-4 AJX (Schöne 72') – Uno de los mejores goles de falta directa que he visto en mi vida. El Ajax es el tercer equipo visitante que marca 4 goles en el Bernabéu en TODA la historia de la Champions League tras el Bayern (2-4 en 2000) y el Schalke (3-4 en 2015). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 5 березня 2019 р. Это также только 3-я в истории команда, которая смогла забить Реалу 4 мяча на Бернабеу (после Баварии и Шальке).

Real don't survive the VAR review....Real Madrid 0 Ajax 3 pic.twitter.com/vG2PPO2P8q — ️442oons️ (@442oons) 5 березня 2019 р.

Символично, что "король" лишился престола в год, когда финал пройдет в его городе, хоть и на территории враждебного Атлетико. А фанаты других клубов, злорадствуя, отметят, что Реал вылетел в первый же сезон, когда дебютировал VAR в качестве помощника судьям, которые ранее нередко ошибались в пользу мадридцев на стадиях плей-офф. Простое совпадение?