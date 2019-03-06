Реал – Аякс: Рамос снимал документальный фильм о себе в персональной VIP-ложе на Сантьяго Бернабеу

Капитан Реала Серхио Рамос не мог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (1:4).

В первом матче этого противостояния Рамос специально заработал желтую карточку, чтобы "обнулиться" перед поединками 1/4 финала, за что УЕФА дисквалифицировал 32-летнего испанца на 2 поединка.

Реал – Аякс – 1:4 – видео голов и обзор матча

Вчера на Сантьяго Бернабеу капитан Реала наблюдал за тем, как Аякс громил его команду, с персональной VIP-ложи. На стене можно было разглядеть инициалы Серхио, а сразу несколько операторов с телекамерами следили за эмоциями игрока. Они снимали документальный фильм об игроке для Amazon.

Отметим, что Реал проиграл три последних поединка в Лиге чемпионов, если Рамоса не было на поле: Ювентусу (1:3), ЦСКА (0:3) и Аяксу (1:4).

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