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Реал – Аякс: Рамос снимал документальный фильм о себе в персональной VIP-ложе на Сантьяго Бернабеу

09:56 324 Читати українською
Реал – Аякс: Рамос снимал документальный фильм о себе в персональной VIP-ложе на Сантьяго Бернабеу
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Капитан Реала Серхио Рамос не мог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (1:4). 

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

В первом матче этого противостояния Рамос специально заработал желтую карточку, чтобы "обнулиться" перед поединками 1/4 финала, за что УЕФА дисквалифицировал 32-летнего испанца на 2 поединка.

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Вчера на Сантьяго Бернабеу капитан Реала наблюдал за тем, как Аякс громил его команду, с персональной VIP-ложи. На стене можно было разглядеть инициалы Серхио, а сразу несколько операторов с телекамерами следили за эмоциями игрока. Они снимали документальный фильм об игроке для Amazon.

Отметим, что Реал проиграл три последних поединка в Лиге чемпионов, если Рамоса не было на поле: Ювентусу (1:3), ЦСКА (0:3) и Аяксу (1:4).

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу Серхио Рамос Серхио Рамос
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