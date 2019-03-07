Реал начал переговоры с Моуринью – назначение может состояться на этой неделе, – AS

Президент мадридского Реала Флорентино Перес уже вскоре может уволить Сантьяго Солари с должности главного тренера. Основной претендент на его место – Жозе Моуринью.

Реал начал работу по возвращению португальца, сообщает AS.

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По информации издания, боссы "сливочных" хотят назначить нового тренера еще до матча 27-го тура Ла Лиги против Вальядолида в ближайшее воскресенье, 10 марта. Накануне якобы состоялись переговоры мадридцев с агентом Моуринью Жорже Мендешем.

"Особенный" сомневается в возвращении на Бернабеу из-за плохих отношений с несколькими игроками – с периода его работы с Реалом в составе осталось семеро. Моуринью работал с Реалом в 2010-2013 гг. Тогда он сумел однажды стать чемпионом Испании, а также завоевал Кубок Испании и Суперкубок.

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