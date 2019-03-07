Фанаты Реала назвали главного виновника в провальном сезоне – неожиданный выбор

Ни Марсело, ни Иско, ни Солари. Поклонники мадридского Реала считают, что почти вся ответственность за провальный сезон лежит на президенте королевского клуба.

Флорентино Перес попал под шквал критики. Большинство фанатов "бланкос" обвиняют именно президента в позорном поражении от Аякса, которое привело к вылету из Лиги чемпионов, а также в провалах на внутренней арене. Около 71% из 183-х тысяч человек, которые приняли участие в опросе издания AS "кто виноват в катастрофе Мадрида?", возлагают вину на 71-летнего босса клуба.

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Перес, по мнению фанов Реала, провалил спортивное планирование на сезон после ухода Криштиану Роналду, не найдя португальцу достойной замены.

Сантьяго Солари, не сумевший вывести команду из кризиса, обвиняют лишь 10% фанов, а игроков – немного бильше19%.

Перес как символ провалов Реала также лидирует в опросах Cadena SER, Cope, Cuatro, Antena 3, La Sexta и Teledeporte.

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