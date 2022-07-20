Ярослав Ракицкий не перейдет в Шахтер, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

Зозуля объяснил, почему Ракицкий заслуживает на второй шанс

Трансфер 32-летнего защитника к "горнякам" был очень близок. Игрок уже имел билет в Нидерланды на вечер понедельника, чтобы прибыть в лагерь дончан. Однако обстоятельства сложились по-другому.

Напомним, Ракицкий в начале марта разорвал соглашение с российским Зенитом, получив статус свободного агента. Он поддерживал форму с харьковским Металлистом, а затем с донецким Шахтером, за который даже провел несколько товарищеских матчей. СМИ активно заявляли, что именно с "горняками" защитник в ближайшее время подпишет контракт. Однако турецкая пресса сватала игрока в Адана Демирспор. Где, в результате, выплывет экс-защитник сборной Украины – вскоре увидим.

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