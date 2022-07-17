Украинский нападающий Роман Зозуля высказался о Ярославе Ракицком, который кардинально изменил свою позицию после вторжения россиян на земли Украины.

– Ракицкий покинул Зенит после начала полномасштабного вторжения. Он заслуживает на второй шанса?

"Купил Алиеву дроны. Посмотрим, как дальше будет. Но мне кажется, что он заслужил второй шанс после того, как вернулся и сказал, кто агрессор.

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Да, может, с опозданием на 3-5 лет. Можно сказать, что не нужно было ехать, но это уже другое. Когда он уехал, он за это заплатил. Его не звали в сборную, унижали. На это все имели основания. Сейчас он так поступил. Я думаю, что нужно дать ему второй шанс.

– Война вообще открыла многих людей с другой стороны. Чего стоит только история того же Алиева.

Да, война меняет людей. Даже не знаю, кого можно сейчас похейтить, если не брать Тимощука и Ордеца. Даже некому подсрачник дать – до всех дошло", – поделился Зозуля в интервью Tribuna.

Напомним, последним официальным клубом Ярослава был Зенит, из которого он ушел с началом полномасштабной войны, которую россияне развязали против Украины. После этого Ракицкий тренировался в составе харьковского Металлиста, а затем и с Шахтером, сыграв в нескольких благотворительных матчах.

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