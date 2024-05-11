Бывший игрок Реала Фернандо Морьентес высказал свое мнение относительно вингера Винисиуса Жуниора и рассказал, почему он считает его лучшим футболистом мира.

"Без сомнения, Винисиус является лучшим футболистом в мире. Я думаю, что сейчас его сравнивают с игроками другого класса несмотря на то, насколько они хороши и насколько хорошими они могли бы быть.

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Винисиус является самым решительным, и он это доказал. Я слышал несколько заявлений, что Винисиус был жертвой мемов и ему нужно было 25 шансов, чтобы забить гол.

Было много игроков, которые были жертвами мемов, а потом исчезли. Винисиус превзошел ожидания. Он стал настолько совершенным и решительным игроком, что появляется в важные моменты, когда это нужно сделать", – цитирует Морьентеса Marca.

Важно отметить, что 23-летний бразилец был признан лучшим игроком матча во втором полуфинале Лиги чемпионов Реала против Баварии.

К слову, этом сезоне Винисиус провел за Реал 36 матчей, забил 21 гол и отдал 11 ассистов.

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