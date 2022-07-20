Ярослав Ракицький не перейде в Шахтар, повідомляє Telegram-канал BurBuzz.

Зозуля пояснив, чому Ракицький заслуговує на другий шанс

Трансфер 32-річного оборонця до "гірників" був дуже близьким. Гравець вже навіть мав квиток до Нідерландів на вечір понеділка, аби прибути до табору донеччан. Однак обставини склались інакше.



Нагадаємо, Ракицький на початку березня розірвав угоду з російським Зенітом, отримавши статус вільного агента. Він підтримував форму з харківським Металістом, а згодом з донецьким Шахтарем, за який навіть провів декілька товариських матчів. ЗМІ активно заявляли, що саме з "гірниками" захисник найближчим часом підпише контракт. Однак турецька преса сватала гравця в Адана Демірспор. Де, в результаті, випливе екс-захисник збірної України – побачимо згодом.

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