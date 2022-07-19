"Горняки" в ближайшее время могут объявить о трансфере бывшей звезды.

Экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий возвращается в донецкую команду, сообщил журналист Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".

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По информации источника, 32-летний защитник в понедельник вечером должен был присоединиться к "горнякам" на тренировочном сборе в Нидерландах. Ожидается, что уже сегодня, 19 июля, Ракицкий подпишет контракт с "оранжево-черными". Ранее СМИ сватали Ярослава в турецкий Адана Демирспор.

Кроме того, ведутся переговоры по трансферу еще одного экс-"горняка" Александра Зубкова. В 2019 году венгерский Ференцварош арендовал его у Шахтера, а через год Александр стал полноценным игроком клуба. В последнее время российский наставник "Фради" Станислав Черчесов перестал доверять украинцу, дважды подряд не включив его в заявку на матчи Лиги чемпионов.

Напомним, 14 июля новым главным тренером Шахтера стал Игор Йовичевич. Хорват подписал с "горняками" соглашение сроком на 2 года и будет представлять с дончанами Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.

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