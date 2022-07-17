Украинский защитник Ярослав Ракицкий будет выступать в чемпионате Турции, сообщает Milliyet.

Ракицкий готовится к возвращению в Шахтер, – СМИ

По информации источника, 32-летний футболист принял предложение Адана Демирспора. Ожидается, что украинец в ближайшее время присоединится к своей новой команде, а через четыре дня отправится с ней на тренировочный сбор в Италию. В настоящее время стороны согласовывают последние детали будущего контракта.

Напомним, Ракицкий в начале марта разорвал соглашение с российским Зенитом, получив статус свободного агента. Он поддерживал форму с харьковским Металлистом, а затем с донецким Шахтером, за который даже провел несколько товарищеских матчей. СМИ активно заявляли, что именно с "горняками" защитник в ближайшее время подпишет контракт.

К слову, Адана Демирспор в прошлом сезоне занял в турнирной таблице Суперлиги восьмую строчку.

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