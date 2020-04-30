ПСЖ официально стал чемпионом Франции – итоги досрочно завершенного сезона 2019/20

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции официально утвердил итоги сезона 2019/20 в Лиге 1 и Лиге 2.

Профессиональная футбольная лига Франции объявила окончательные итоги сезона 2019/20. Как и ожидалось, ПСЖ и Лорьян стали чемпионами в Лиге 1 и Лиге 2 соответственно. Для парижского клуба это 9 чемпионский титул в истории и 3 подряд.

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Итоговая классификация команд в Лиге 1 распределилась в соответствии с критерием классификации, установленного индексом эффективности с учетом количества очков, набранных за все сыгранные матчи. Для определения этого индекса эффективности были использованы личные встречи между командами, информирует официальный сайт LFP.

Очевидно, ПСЖ, Марсель и Ренн получат путевки в Лигу чемпионов, а Лилль, Реймс и Ницца – в Лигу Европы. Лион же останется без еврокубков. Распределение команд в еврокубках должен утвердить УЕФА.

Кроме того, утвержден обмен командами между Лигой 1 и Лигой 2. Тулуза и Амьен покинут элитный дивизион, а их заменят Ланс и Лорьян. Сезон 2020/21 в Лиге 1 и Лиге 2 планируется начать 22 и 23 августа соответственно.

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Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Франції 2019/20 у Лізі 1: