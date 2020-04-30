Франция потеряла четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата

Решение досрочно завершить сезон 2019/20 обойдется французским Лиге 1 и Лиге 2 в невероятную сумму. Телетрансляторы не выплатят 243 млн евро, предусмотренные контрактом.

Canal +, который является официальным телетранслятором чемпионата Франции, решил расторгнуть соглашение с руководством Профессиональной футбольной лиги Франции после того, как стало известно о досрочном завершении сезона 2019/20. Лига уже согласовала с вещателем досрочное расторжение сделки. В то же время, телеканал прекратил выплаты, предусмотренные условиями контракта, сообщает L'Equipe.

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Телевизионщики ранее заплатили 37 млн ​​евро за трансляцию матчей Лиги 1 и Лиги 2, которые были сыграны. Canal + совместно с beIN Sports должны были перечислить лиге еще 243 млн евро, но после объявления о завершении сезона 2019/20 указана сумма выплаченной не будет.

Напомним, футбольный сезон в Лиге 1 был прекращен 13 марта из-за вспышки COVID-19. На тот момент ПСЖ уверенно возглавлял турнирную таблицу, опережая Марсель на 12 очков.

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