ПСЖ получит титул, Лион не попадет в еврокубки впервые за 20 лет – возможные последствия закрытия Лиги 1

Французская Лига 1 стала первой среди европейских топ-5 чемпионатов, решив не продолжать сезон из-за пандемии коронавируса.

На заседании Исполнительного комитета Федерации футбола Франции 28 апреля было официально принято решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в Лиге 1, Лиге 2 и женской лиге.

Нидерланды могут потерять одно место в еврокубках из-за окончательной остановки сезона

По информации издания L'Équipe, французы не пойдут по пути Нидерландов, которые решили не вручать чемпионский титул в нынешнем сезоне ни одной команде. Поэтому ПСЖ объявят чемпионом Франции сезона-2019/20. Марсель и Ренн получат путевки в Лигу чемпионов, а Лилль, Реймс и Ницца – в Лигу Европы. Амьен и Тулуза вылетят в Лигу 2. Интересно, что Лион впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках. Вскоре о решении должны объявить официально.

Футбольный сезон в Лиге 1 был прекращен 13 марта из-за вспышки COVID-19. На тот момент ПСЖ уверенно возглавлял турнирную таблицу, опережая Марсель на 12 очков.

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