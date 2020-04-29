Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил статистику важности первых голов. Кто чаще всего побеждает, открыв счет?

Football Observatory проанализировала, как первые голы влияют на результаты команд 92 топ-дивизионов мира в матчах с 1 января 2015-го по 31 декабря 2019-го. На основе собранных данных были сформированы своеобразные рейтинги.

Рейтинг команд, которые чаще всего в Европе бьют по воротам: Ман Сити Зинченко в лидерах, Шахтер – лучший в Украине

Самый высокий винрейт в матчах с собственным первым голом имеет сербская Црвена Звезда – 96,3%. Второе место занимает молдавский Шериф, за который выступает Андрей Близниченко. Стоит отметить в топ-5 команду Игоря Йовичевича – загребское Динамо выигрывает 93% поединков, в которых открывает счет.

В ведущих чемпионатах никаких сюрпризов. Наилучшие показатели имеют действующие чемпионы 5 элитных лиг. ПСЖ опережает всех – в 89,9% первый гол парижан означает победу. Немного хуже цифры у Барселоны и Манчестер Сити, далее следуют гегемоны Ювентус и Бавария. В топ-10 обращают на себя внимание разве что Лестер с Наполи.

А вот для Сентрал Кост Маринерс первый гол не значит ничего – австралийская команда выигрывает только 37,7% матчей, в которых открывает счет. Второй худший в мире – греческий Этникос, в составе которого выступает Игорь Худобяк. Партнеры легенды Карпат доводят дело до логического завершения только в 43,9% случаев.

В топ-лигах худшая по этому показателю Тулуза – неудивительно, что "фиолетовые" без шансов вылетают из Лиги 1. Появление крепкого Хоффенхайма так низко тоже нельзя назвать сюрпризом, ведь команда Юлиана Нагельсманна в предыдущие сезоны никогда не начинала играть осторожнее, открывая счет.

В Украине лучшие также гранды. Шахтер выиграл 98 матчей из 111-ти, в которых открывал счет – 88,3%. Динамо победило в 90 поединках из 106, где забивало первым – 84,9%. Далее следуют Десна и Колос, которые не так давно в элите (этим можно объяснить их высокий процент). В целом в УПЛ в 70,6% случаев побеждает команда, которая открыла счет.

УПЛ – самый грубый европейский чемпионат, Львов в топ-10 мирового рейтинга