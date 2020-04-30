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ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції – підсумки достроково завершеного сезону 2019/20

30 квітня 18:58 2577 Читать на русском
ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції – підсумки достроково завершеного сезону 2019/20
ПСЖ – чемпіон Франції 2019/20 / ФК ПСЖ

Рада директорів Професіональної футбольної ліги Франції офіційно затвердила підсумки сезону 2019/20 у Лізі 1 та Лізі 2.

Професіональна футбольна ліга Франції оголосила остаточні підсумки сезону 2019/20. Як і очікувалось, ПСЖ та Лор'ян стали чемпіонами у Лізі 1 та Лізі 2 відповідно. Для паризького клубу це 9 чемпіонський титул в історії та 3 поспіль.

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Підсумкова класифікація команд в Лізі 1 розподілилася відповідно до критерію класифікації, встановленого індексом ефективності з урахуванням кількості очок, набраних за всі зіграні матчі. Для визначення цього індексу ефективності були використані особисті зустрічі між командами, інформує офіційний сайт LFP.

Вочевидь, ПСЖ, Марсель та Ренн отримають путівки в Лігу чемпіонів, а Лілль, Реймс та Ніцца – в Лігу Європи. Ліон ж залишиться без єврокубків. Розподіл команд у єврокубках повинен затвердити УЄФА.

Крім того, затверджено обмін командами між Лігою 1 та Лігою 2. Тулуза та Ам'єн покинуть елітний дивізіон, а їх замінять Ланс та Лор'ян. Сезон 2020/21 у Лізі 1 і Лізі 2 заплановано розпочати 22 та 23 серпня відповідно.

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Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Франції 2019/20 у Лізі 1:

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коронавірус Головне Франція ПСЖ ПСЖ Ланс Ланс Ліга 1 Ам'єн Ам'єн Тулуза Тулуза Лор'ян Лор'ян
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