Французский гранд активно работает над поиском замены Килиану Мбаппе, который уже спаковал чемоданы в Мадрид. Приоритетная цель шейхов – Эрлинг Холланд.

Агент 21-летнего норвежца Мино Райола начал переговоры с ПСЖ, информирует французский журналист Абделла Булма.

Сам Холланд не планировал менять клуб в летнее межсезонье, однако представители форварда настаивают на трансфере. Отмечается, что именно Райола убеждает снайпера Боруссии принять предложение вице-чемпионов Франции.

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Между тем боссы Дортмунда не собираются отпускать своего лидера за несколько дней до закрытия трансферного окна. Однако они вряд ли устоят перед астрономической суммой в 200 млн евро, пишет AS. Более того, Мбаппе не перейдет в Реал, пока ПСЖ не закроет сделку с его преемником.

Напомним, что Реал предложил парижанам за Мбаппе 180 млн евро. "Бланкос" уже определились с возможной датой презентации звездного новичка.

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