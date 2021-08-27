"Есть ли конкретика в ситуации с Мбаппе? Единственное, что могу сказать, это то, что за последние два дня ничего не изменилось, мы находимся в такой же ситуации", – цитирует Леонардо Mundo Deportivo.

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Ранее отмечалось, что парижане готовы отпустить Килиана только на своих финансовых условиях, на которые Реал пока не спешит соглашаться. По слухам, мадридцы были готовы заплатить 180 млн евро за 22-летнего форварда.

Действующий контракт Мбаппе и ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, и игрок отказался продолжать сотрудничество с вице-чемпионом Франции.

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